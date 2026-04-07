БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

За трета поредна година в зоопарка в Стара Загора се излюпват белоглави лешояди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
трета поредна година зоопарка стара загора излюпват белоглави лешояди
Слушай новината

За трета поредна година в зоопарка в Стара Загора се излюпват белоглави лешоядчета, съобщава на официалната си страница от парка. Тази година родители станаха двете двойки белоглави лешояди, Белчо и Сание, както и Шандин и Айлен. Те имат по един наследник.

"Това е важен успех за нас. Отглеждането на белоглави лешояди изисква много внимание, търпение и професионализъм. Радваме се, че можем да допринесем за опазването на този застрашен вид", казва д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Малките са на възраст около седмица и се развиват добре под грижите както на своите родители, така и на екипа на зоопарка, който полага постоянни усилия за тяхното спокойствие и безопасност.

През март 2024 г. за първи път в историята на зоопарка в Стара Загора се излюпи белоглав лешояд. Той беше потомство от белоглавите лешояди Сание и Белчо. Два месеца след това същата двойка се сдоби с втори наследник. След като двете птици пораснаха достатъчно, бяха преместени в адаптационна волиера в природен парк "Сините камъни". През м.г. двойката имаше още потомство.

Двете двойки белоглави лешояди са предоставени за отглеждане от Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" като част от дейностите по проект "Светло бъдеще за черния лешояд", финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

# зоопарка в Стара Загора #белоглави лешояди

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ