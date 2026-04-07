За трета поредна година в зоопарка в Стара Загора се излюпват белоглави лешояди

За трета поредна година в зоопарка в Стара Загора се излюпват белоглави лешоядчета, съобщава на официалната си страница от парка. Тази година родители станаха двете двойки белоглави лешояди, Белчо и Сание, както и Шандин и Айлен. Те имат по един наследник.

"Това е важен успех за нас. Отглеждането на белоглави лешояди изисква много внимание, търпение и професионализъм. Радваме се, че можем да допринесем за опазването на този застрашен вид", казва д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Малките са на възраст около седмица и се развиват добре под грижите както на своите родители, така и на екипа на зоопарка, който полага постоянни усилия за тяхното спокойствие и безопасност.

През март 2024 г. за първи път в историята на зоопарка в Стара Загора се излюпи белоглав лешояд. Той беше потомство от белоглавите лешояди Сание и Белчо. Два месеца след това същата двойка се сдоби с втори наследник. След като двете птици пораснаха достатъчно, бяха преместени в адаптационна волиера в природен парк "Сините камъни". През м.г. двойката имаше още потомство.

Двете двойки белоглави лешояди са предоставени за отглеждане от Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" като част от дейностите по проект "Светло бъдеще за черния лешояд", финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.