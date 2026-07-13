БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Забраниха къпането в неохраняеми водоеми в област Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов издаде заповед за забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в старата столица. Разпоредбата е изпратена до всички отговорни институции, а контролът на дейностите ще се осъществява от заместник областния управител Петър Димитров.

Заповедта е постоянна и касае ползването на неохраняеми и необезопасени язовири, езера, канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища на територията на област Велико Търново. Изрично забранено е къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в тях.

Къпането, плуването и водните спортове са разрешени единствено в максимално обезопасени водни площи.

Заповедта налага още да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване от всички държавни организации и общински администрации, обществени организации, фирми, кооперации и физически лица на територията на областта.

Собствениците, арендаторите, концесионерите, наемателите и ползвателите на водни обекти са длъжни да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни табели. Те трябва да са на разстояние не по-голямо от 200 метра помежду си, а контролът за спазване на забраната да бъде постоянен.

Басейните за обществено ползване трябва да са максимално обезопасени и да се наблюдават от спасители.

Водните площи, които не са отдадени под наем или концесия, са отговорност на кметовете на съответната община, на чиято територия се намират. При установяване на нарушения, областният управител следва да бъде незабавно уведомен, за да се предприемат административно – наказателни мерки.

Регионалното управление на образованието – Велико Търново има задължение, чрез директорите на училища и детски градини, да организира и проведе необходимата превантивна и разяснителна дейност за безопасно къпане и плуване на учениците и децата.

Хората, които нарушават разпоредбите носят административно-наказателна отговорност по Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново, Регионалната здравна инспекция – Велико Търново, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново и Българският Червен кръст – Велико Търново трябва да извършват съвместни проверки и да осигурят курсове за обучение и квалификация на водни спасители, да подготвят и разпространяват информационни материали за безопасност при къпане. Съдействие се изисква и от Областна дирекция на МВР.

ПрипомняМЕ, че на 24 юни по предложение на областния управител на Велико Търново Марин Богомилов беше създадена междуведомствена комисия за планиране и организиране на дейности по почистване на речните легла в урбанизираните и извън урбанизираните територии на община Велико Търново.

#къпането забранено #Велико Търново

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за тежката катастрофа на АМ „Тракия“
3
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за...
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия
4
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
5
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
6
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Регионални

Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател
Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател
Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни
Чете се за: 01:55 мин.
Започна морската фаза на международното учение „Бриз 2026” Започна морската фаза на международното учение „Бриз 2026”
Чете се за: 01:10 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
Чете се за: 01:15 мин.
Провериха 217 камиона в Сливенско, установени са нарушения за гуми, застраховки и документи Провериха 217 камиона в Сливенско, установени са нарушения за гуми, застраховки и документи
Чете се за: 01:22 мин.
Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател
Трима остават в болница след катастрофата край Дупница,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ