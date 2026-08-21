Задържаха 21-годишен мъж за продажба на фалшиви маркови стоки в Слънчев бряг

Над 3700 артикула с обозначения на известни търговски марки са иззети при специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Задържан е 21-годишен мъж, съобщиха от МВР.

Разследването започнало след информация за незаконен внос на стоки от Турция, които впоследствие били разпространявани в търговски обекти в курорта. По данни на полицията стоките пристигали ежедневно с пътнически автобус от Турция. Те били разтоварвани на бензиностанция в Слънчев бряг, след което транспортирани до специално пригоден склад в близост до три търговски обекта.

При операцията вчера 21-годишният мъж е задържан по време на доставка. Според разследващите той участвал в разтоварването, съхранението и разпространението на стоките и е управител на трите проверени търговски обекта.

Полицията е претърсила склада и магазините и е иззела общо 3709 артикула – сред тях чанти, колани и портфейли с обозначения на известни търговски марки. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите предстои да бъдат докладвани на прокуратурата.