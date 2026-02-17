Задържаха 79 вейп устройства в Кюстендил

Кюстендилски полицаи са иззели 79 вейп устройства със съдържание на канабис, съобщиха от полицията. Устройствата били открити при извършена проверка вчера на автомобил „Форд“. Автомобилът управлявал 25-годишен мъж.

Последвали са процесуални действия в имота му в с. Слокощица, община Кюстендил, а общо иззетите устройства за пушене са били 79. Криминалистите са установили, че устройствата съдържат напоени тампони с жълто-кафява течност, която при тест е реагирала на канабис.

Проверката е извършена на централната улица в Кюстендил, казаха за БТА от полицията. По случая е образувано досъдебно производство за притежание с цел разпространение наркотично вещество. Уведомена е прокуратурата.

По-рано вчера е образувано полицейско производство и за притежание на наркотично вещество от 18-годишно момиче от с. Соволяно, община Кюстендил. При извършена проверка полицаите са открили у него устройство тип вейп с контейнер. Съдържанието също е реагирало на канабис.