ИЗВЕСТИЯ

Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Задържаха 79 вейп устройства в Кюстендил

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
вредата вейповете полицията русе разяснителна кампания училищата
Кюстендилски полицаи са иззели 79 вейп устройства със съдържание на канабис, съобщиха от полицията. Устройствата били открити при извършена проверка вчера на автомобил „Форд“. Автомобилът управлявал 25-годишен мъж.

Последвали са процесуални действия в имота му в с. Слокощица, община Кюстендил, а общо иззетите устройства за пушене са били 79. Криминалистите са установили, че устройствата съдържат напоени тампони с жълто-кафява течност, която при тест е реагирала на канабис.

Проверката е извършена на централната улица в Кюстендил, казаха за БТА от полицията. По случая е образувано досъдебно производство за притежание с цел разпространение наркотично вещество. Уведомена е прокуратурата.

По-рано вчера е образувано полицейско производство и за притежание на наркотично вещество от 18-годишно момиче от с. Соволяно, община Кюстендил. При извършена проверка полицаите са открили у него устройство тип вейп с контейнер. Съдържанието също е реагирало на канабис.

