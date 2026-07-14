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Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол, предложил подкуп на полицейския екип

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задържаха шофьор камион промила алкохол предложил подкуп полицейския екип
Снимка: МВР
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В рамките на специализирана полицейска операция за контрол на товарния трафик и безопасност на движението по пътищата, малко след 12 часа днес в Чепеларе служители на районното управление спрели за проверка товарен автомобил с румънска регистрация с рисково поведение на пътя, управляван от 52-годишен чужд гражданин.

При извършеното тестване за употреба на алкохол техническото средство отчело концентрация от 1,31 промила в издишания въздух на шофьора. След като се запознал с показанията на уреда, с цел да избегне последиците от установеното нарушение, водачът подхвърлил банкнота от 50 евро в служебния полицейски автомобил.

Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Срещу него са образувани две бързи производства – за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицейски орган.

Случаите са докладвани на Районна прокуратура – Смолян и Окръжна прокуратура – Смолян. Работата продължава.

#МВР - Чепеларе #шофьор на камион #алкохол #подкуп

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