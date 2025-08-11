Задържан е мъж, прострелял смъртоносно сина си с ловна пушка

61-годишен мъж е задържан от полицията, след като прострелял смъртоносно 20-годишния си син с незаконна ловна пушка. Разследването е под надзора на Софийска окръжна прокуратура.

Престъплението е извършено в четвъртък в имот в с. Врачеш, община Врачеш. Пострадалият е бил транспортиран за оказване на медицинска помощ в столична болница, където починал.

С постановление на прокурор обвиняемият К.Н. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.