Загуба не спря Ботафого към елиминациите на Световното клубно първенство

Ботафого си осигури място в плейофите на Световното клубно в САЩ. Футболистите на Ренато Паива допуснаха поражение срещу Атлетико Мадрид с 0:1 в мач от последния трети кръг в група B. Това обаче не ги спря бразилците да намерят място в следващата фаза, тъй като играчите на Диего Симеоне се нуждаеха от успех с 3 гола разлика.

A late Griezmann goal proves to be the difference at the Rose Bowl Stadium.

На стадион "Роуз Боул" в Пасадина единственият гол отбеляза Антоан Гризман за испанците. „Дюшекчийте“ опитаха всичко в атака, но срещнаха стабилната защита на южноамериканците, които продължават напред за сметка на днешните си съперници.

Така отборът от Рио де Жанейро и тимът от Мадрид финишираха с по 6 точки, но Ботафого продължава напред заради по-добрите си показатели. Бразилците вече чакат своя съперник на осминафиналите, а Атлетико напусна надпреварата с нотка на разочарование, че бе близко до класиране в следващата фаза.

Botafogo book their ticket to the next round of the #FIFACWCpic.twitter.com/XhtORdqhhx