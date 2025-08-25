Загуба за Петко Христов и Специя на старта в Серия Б

Петко Христов и Специя сбъркаха на старта в италианската Серия Б. Българинът и неговите съотборници загубиха с 0:2 от Карерзе в мач от първия кръг.

Защитникът изведе своя отбор с капитанската лента. Христов получи жълт картон още в осмата минута.

Проблемите за домакините обаче започнаха в 44-ата минута, когато Рашид Коуда от Специя направи дузпа и получи директен червен картон като последен в защита, а аржентинецът Николас Скиави откри резултата от наказателния удар - 0:1.

След почивката Специя се опита да реагира, но бе много трудно на тима с десет човека, а Николас Скиави вкара и втори гол за Карарезе в 71-вата минута.