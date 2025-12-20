Третодивизионният Авранш изхвърли Брест от Купата на Франция

Третодивизионният Авранш елиминира тима от Лига 1 Брест в мач от турнира за Купата на Франция по футбол.

Клубът от Нормандия се класира за осминафиналите с победа с 5:4 след дузпи, след като отборите завършиха наравно 1:1 след 90 минути.

Брест изигра по-голямата част от мача с 10 души, след като Жулиен льо Кардинал получи червен картон по средата на първото полувреме.

Друг отбор от Лига 1 Анже избегна същата съдба срещу третодивизионния Ле Ербие. Отборите завършиха наравно 0:0, но Анже победи с 6:5 след дузпи.

В други мачове Монпелие спечели с 1:0 над петолигашния Кане Русийон, Реймс разгроми Ирис Клуб дьо Кроа с 4:0, а Лавал победи Гингам с 1:0 в среща между клубове от втора дивизия.