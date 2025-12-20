Без победител между Валенсия и Майорка в Ла Лига

Валенсия и Майорка не се победиха в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от 17-ия кръг.

Саму Коща даде преднина на гостите от Майорка в 23-ата минута. В 52-ата минута домакините възстановиха равенството. Точен беше Уго Дуро, който се възползва от пас на Тиери Корея.

След шестото си равенство за сезона, и трето в последните четири шампионатни двубоя, отборът на Майорка е на 14-а позиция преди останалите мачове от кръга. Валенсия записа седмо реми и е на 16-о място. Лидер е Барселона с 43 точки.