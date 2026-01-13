Заловиха телефонни измамници на "Дунав мост" край Русе

"Гранична полиция" залови двама телефонни измамници при опит да преминат границата с Румъния през "Дунав мост" край Русе.

Служителите забелязали 39-годишен пътник в автобус от София, който бил във видимо нетрезво състояние. При проверката мъжът обяснил, че отива при приятел, а после, че носи пари в плик на непознат мъж в Букурещ. Заявил, че е нает чрез Фейсбук група по обява за работа за куриер от непознат, който му поръчал да вземе документи от адрес.

Обещана му била сумата от 350 евро за свършената работа. Служителите открили жертвата– 79-годишна жена от София, измамена по схемата – да участва в разкриването на телефонна измама. Тя предала 4800 лева и 350 евро. Същия ден полицаите задържали още един измамник. При извършена полицейска проверка на таксиметров автомобил, за Гюргево, те се усъмнили в поведението на 43-годишния пътник.

В якето му граничните полицаи уткрили плик с 23 000 евро и 550 лева. Той разказал, че е получил указание по телефона да вземе парите, които мъж от град в Южна България е оставил пред вход на жилищната сграда и да ги пренесе до Румъния.