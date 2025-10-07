БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Заместник - министър Недялков: България цели да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия

от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
заместник министър недялков българия цели утвърди логистичен хъб региона свързва европа близкия изток азия
Целта ни е България да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков по време на откриването на Логистична Бизнес Конференция 2025, организирана от сп. „Логистика“.

Той посочи, че са осигурени средства по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 за изграждането и модернизацията на интермодални терминали.

„Тази инвестиция ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и за създаване на условия за по-лесно интегриране на различните видове транспорт“, заяви Димитър Недялков.

„През последните месеци успяхме да обиколим по-голямата част от страната, за да се запознаем отблизо с транспортните предизвикателства и да отговорим на нуждите на бизнеса и обществото. Това ни позволи да идентифицираме ключови проблеми и да набележим конкретни стъпки за подобряване на транспортната свързаност“, отбеляза заместник-министър Недялков.

Той отличи ролята на българските пристанища за постигането на по-голяма логистична свързаност. „В Бургас вече се реализират два проекта, които ще увеличат капацитета и ще позволят приемането на по-големи кораби“, поясни Недялков и допълни, че за варненското пристанище се подготвят концесионни процедури, които ще привлекат частни инвестиции и ще ускорят модернизацията.

„Министерството на транспорта и съобщенията работи активно и за завършване на Коридор 8 от българска страна, който е изключително важен не само за свързаността на България със съседните държави, но и ще увеличи потока от пътници и товари през региона“, каза още заместник-министърът на транспорта и съобщенията.

Димитър Недялков заяви, че една от целите е до 2030 г. да бъде увеличен делът на железопътния и комбинирания транспорт, като по този начин ще се облекчат пътищата, ще бъдат намалени въглеродните емисии и ще се подобри надеждността на веригите за доставки.

Участие в конференцията взе и директорът на дирекция „Национална транспорта политика“ към МТС Димитър Савов. Той подчерта важността и ползите от дигитализацията в логистичните услуги и обяви, че се работи по въвеждането на електронна товарителница, която ще намали административната тежест и ще даде повече оперативна свобода на бизнеса. Очаква се тя да бъде въведена през 2027 г.

#логистичен хъб #Заместник-министър на транспорта # Димитър Недялков

