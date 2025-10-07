БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Росен Желязков: Сътрудничеството между България и Турция е ключово за сигурността в региона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

Министър-председателят се срещна с главния прокурор към Върховния апелативен съд на Турция Мухсин Шентюрк

Премиерът Росен Желязков: Сътрудничеството между България и Турция е ключово за сигурността в региона
Слушай новината

Сътрудничеството между България и Турция е от ключово значение за сигурността в региона, заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с главния прокурор към Върховния апелативен съд на Турция Мухсин Шентюрк. Премиерът Желязков прие за разговор днес в Министерския съвет Шентюрк като израз на отличните двустранни отношения между България и Турция.

Партньорството винаги е базирано на доверие, посочи министър-председателят Росен Желязков в хода на срещата. Премиерът отбеляза, че всички форми на двустранно сътрудничество са на най-високо ниво, като специално акцентира върху ползотворния политически диалог и доброто партньорство между службите на двете държави. Резултатът са повече гаранции за сигурността не само на България и Турция, но и на Европа благодарение на успешното противодействие на нелегалната миграция и охраната на общата граница, която е и външна граница на Европейския съюз.

Наред с това във фокуса на вниманието на двете държави е безопасността на корабоплаването в Черно море и ефективните действия на противоминната група в сътрудничество с Румъния. Съвместните усилия на българските, румънските и турските военноморски сили са признати за пример на сътрудничество и координация в усложнената геополитическа обстановка, съобщиха още от правителствената пресслужба.

Снимки: Министерски съвет

Желязков и Шентюрк се обединиха около разбирането за огромната роля на съвместните усилия на България и Турция в борбата срещу трансграничната престъпност, тероризма, наркотрафика, прането на пари, трафика на хора, цигари и петрол. В рамките на срещата министър-председателят изтъкна също взаимния интерес от задълбочаване на сътрудничеството между България и Турция в сферите на икономиката, търговията и свързаността.

От своя страна Мухсин Шентюрк също потвърди, че двете държави заедно са по-силни срещу организираната и трансграничната престъпност. Специално изтъкна отличното ниво на сътрудничество между службите и правоохранителните органи на България и Турция. По думите му именно партньорството е важно за сигурността на двете страни.

#премиерът Росен Желязков #Турция #България

Последвайте ни

ТОП 24

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
1
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
2
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
3
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
4
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
5
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
6
Внимание! Червен код за опасно време във вторник

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Политика

Костадин Костадинов: „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция
Костадин Костадинов: „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция
Зам.-министър Недялков: България цели да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия Зам.-министър Недялков: България цели да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия
Чете се за: 02:40 мин.
Институциите трябва да обединят усилия, за да се справим с кризите, които ни заливат, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова Институциите трябва да обединят усилия, за да се справим с кризите, които ни заливат, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова
Чете се за: 00:25 мин.
ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София
Чете се за: 01:47 мин.
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ