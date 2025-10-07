БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции

Според него единствените мерки, които могат да се вземат в подобна ситуация, са да се помогне на хората, но "умните мерки са превенция"

Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции
Снимка: БТА
Слушай новината

Големият проблем при бедствието в Елените е, че се оказва, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите. Това каза в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който е в града по повод днешната информационна среща за въвеждане на еврото в България.

Макар че е логично да има отговорност, когато отговарят повече институции, понякога се случва както в конкретния случай, допълни Дончев. Той каза, че "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост".

Според него единствените мерки, които могат да се вземат в подобна ситуация, са да се помогне на хората, но "умните мерки са превенция".

