БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

В момента и двете платна на движението са затворени за преминаване

срутила скална маса блокира пътя асеновград смолян
Слушай новината

Срутила се скална маса е паднала върху пътното платно на пътя Асеновград - Смолян, съобщават от АПИ. В момента и двете платна на движението са затворени за преминаване.

Към мястото пътува екип на областно пътно управление със специализирана тежка техника, надеждите са до 10 минути да започне разчистването с най - голямата фадрома, с която управлението разполага, заяви за БНТ директорът Петър Попов.

Очаква се бързо да бъде пуснато поне едното платно. Затвореният участък е след табелата за край на Асеновград, преди Асенова крепост, където няма възможност за обходен маршрут.

Полицейски патрули са разположени на автопостове, за да предупреждават шофьорите да не навлизат в дефилето.

#срутване на скална маса #затворен път #Асеновград

Последвайте ни

ТОП 24

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
1
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
2
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
3
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
4
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
5
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
6
Внимание! Червен код за опасно време във вторник

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Криминално

След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище
След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище
Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.
Задържаха трима грузинци в хостел за серия от кражби в София Задържаха трима грузинци в хостел за серия от кражби в София
Чете се за: 01:35 мин.
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
14817
Чете се за: 04:00 мин.
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
Контрабандни старинни монети и предмети задържаха митничари (СНИМКИ) Контрабандни старинни монети и предмети задържаха митничари (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Нобеловата награда за физика отиде при трима американски физици Нобеловата награда за физика отиде при трима американски физици
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Институциите трябва да обединят усилия, за да се справим с кризите,...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ