Започна петото издание на Фестивала на лавандулата в Чирпан

Ароматът на лавандула отново завладява Чирпан. От днес до 21 юни градът е домакин на петото издание на Международния фестивал на лавандулата 2026 – едно цветно и ароматно събитие на лятото.

Под патронажа на Министерството на туризма Чирпан, Средно Градище и Рупките посрещат гости от близо и далеч с богата културна програма, традиции и незабравими преживявания.

Началото е поставено с празнично шествие и официална церемония на площад "Съединение", а музикалният празник продължава с концерт на Симфониета Видин и специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и талантливите деца на Чирпан.

През фестивалния уикенд посетителите ще могат да се насладят на дегустации, атракции, сценични спектакли и срещи с културите на Еквадор, Китай, Индия, Виетнам и Армения.