Заради скъпите горива: От ДБ и "Възраждане" предлагат антикризисни мерки

От "Демократична България" и "Възраждане" предлагат антикризисни мерки, които да се борят с инфлацията и високите цени на горивата.
От ДБ внесоха в Народното събрание общо 11 предложения. Част от тях включват стимулиране на градския и жп транспорт, автобусния превоз, както и постоянен преглед на резервите на горива.
От "Възраждане" също внесоха в парламента пакет от мерки, с които предвиждат Министерският съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт от Русия. И настояват правителството да може да упълномощи "Лукойл" да договаря пряко внос и закупуване на нефтени продукти от Русия.
Мартин Димитров, "Демократична България": "Стимулиране на работата от разстояние като се започне с държавния сектор. НАП да продължи контрола на бензиностанциите по Закона за еврото. На принципа на Германия предлагаме всяка промяна в цените на бензиностанциите да бъде публикувана пред обществото."
Петър Петров, "Възраждане": "Създаваме задължение за МС на всеки 6 месеца да внася доклад в НС за ефекта от действащите и към момента ограничителни мерки и забрани. Целта е да има по-евтини горива в България, за бизнеса, за българските граждани, за хората, които са в нужда."