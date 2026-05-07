Заради скъпите горива: От ДБ и "Възраждане" предлагат антикризисни мерки

От "Демократична България" и "Възраждане" предлагат антикризисни мерки, които да се борят с инфлацията и високите цени на горивата.

От ДБ внесоха в Народното събрание общо 11 предложения. Част от тях включват стимулиране на градския и жп транспорт, автобусния превоз, както и постоянен преглед на резервите на горива.

От "Възраждане" също внесоха в парламента пакет от мерки, с които предвиждат Министерският съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт от Русия. И настояват правителството да може да упълномощи "Лукойл" да договаря пряко внос и закупуване на нефтени продукти от Русия.