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Засилен трафик: Ограничават тировете по основните магистрали за 6 септември

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Засилен трафик: Ограничават тировете по основните магистрали за 6 септември
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Ограничават движението на камионите над 12 тона по АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради очаквания засилен трафик за предстоящите 3 почивни дни за празника на Сединението.

Днес и утре забраната ще е за камионите, излизащи от София, а в понеделник – за тези, които пътуват към столицата. В района на Симитли ще има реверсивно движение – две ленти към Кулата през почивните дни,и две към София в понеделник. В 08.00 часа от пътна полиция ще дадат брифинг за организацията на движението и мерките, които ще предприемат за облекчаване на трафика.

#основни магистрали #ограничават тирове #заселен трафик #6 септември

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