БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Затварят центъра на София заради очаквания протест - вижте къде

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
затварят центъра софия заради очаквания протест вижте
Снимка: БТА
Слушай новината

От Столичната община обявиха какви промени се налагат с организацията на движението заради очаквания протест тази вечер:

Днес, 10.12.2025 г., се забранява престоя и паркирането с изключение на автомобилите на СДВР без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • на паркинга на пл. „Княз Александър I“;
  • на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
  • на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
  • на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
  • на пл. „Николай Гяуров“.

От 18.00 часа до приключване на протеста на 10.12.2025 г. по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

  • на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
  • на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
  • на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.

#организация на движението #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
1
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
2
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
4
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с...
Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на кабинета "Желязков"
5
Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на...
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
6
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Общество

Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение
Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение
Национален протест на медицински специалисти: Искат по-високи заплати Национален протест на медицински специалисти: Искат по-високи заплати
Чете се за: 01:47 мин.
По-строги правила за фризьори и козметици, от бранша - може да се стигне до затваряне на салони По-строги правила за фризьори и козметици, от бранша - може да се стигне до затваряне на салони
Чете се за: 02:42 мин.
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ "Мамник" започва на 8 януари по БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Какво е становището на БЛС за бюджета на НЗОК? Какво е становището на БЛС за бюджета на НЗОК?
Чете се за: 06:15 мин.
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Шестият вот на недоверие: Как протичат дебатите в парламента?
Шестият вот на недоверие: Как протичат дебатите в парламента?
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Затварят центъра на София заради очаквания протест - вижте къде Затварят центъра на София заради очаквания протест - вижте къде
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Студенти от НАТФИЗ блокираха ул. "Раковски" в знак на протест срещу правителството Студенти от НАТФИЗ блокираха ул. "Раковски" в знак на протест срещу правителството
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Национален протест на медицински специалисти: Искат по-високи заплати
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Властите се качиха на борда на "Кайрос", няма замърсяване...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ