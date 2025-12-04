Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата" е възстановено

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери

затвориха гкпп илинден ndash ексохи тирове движението кулата възстановено
Слушай новината

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т на ГКПП "Илинден" – Ексохи, съобщиха от АПИ. Шофьорите изчакват на място. Минути по-късно от АПИ съобщиха, че движението на леки и тежкотоварни автомобили при ГКПП "Кулата - Промахон" е възстановено.

Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Над 100 машини тежка техника са разположени на ГКПП "Кулата - Промахон" от гръцка страна. Заради блокадите опашките от тежкотоварни камиони по магистрала "Струма" е близо 10 километра.

Българските гранични власти са в постоянни преговори с гръцките си колеги за поетапно пропускане на тежкотоварния трафик.

