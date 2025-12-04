Украйна увери, че неин морски дрон не е навлизал в румънски води

Украинската служба за сигурност съобщи, че всички нейни морски дронове "Sea Baby", ангажирани с оперативни задачи в региона на Черно море, са налице и нито един не е изгубен или е навлязъл в румънски териториални води.

Изявлението на службата идва след като министерството на отбраната на Румъния съобщи вчера, че румънската армия е взривила плавателен дрон, който е застрашавал корабоплаването в Черно море, и е идентифицирала дрона като "Sea Baby". Това са вид многофункционални безпилотни плавателни дронове, разработени от Украйна.