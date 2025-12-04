БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна увери, че неин морски дрон не е навлизал в румънски води

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Румънската армия вчера е взривила плавателен дрон, който е застрашавал корабоплаването в Черно море

Украйна увери, че неин морски дрон не е навлизал в румънски води
Снимка: илюстративна
Украинската служба за сигурност съобщи, че всички нейни морски дронове "Sea Baby", ангажирани с оперативни задачи в региона на Черно море, са налице и нито един не е изгубен или е навлязъл в румънски териториални води.

Изявлението на службата идва след като министерството на отбраната на Румъния съобщи вчера, че румънската армия е взривила плавателен дрон, който е застрашавал корабоплаването в Черно море, и е идентифицирала дрона като "Sea Baby". Това са вид многофункционални безпилотни плавателни дронове, разработени от Украйна.

