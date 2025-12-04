БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Движението по Дунав мост при Русе се възстановява в двете посоки от 18 декември

Строителните работи ще продължат в началото на 2026 г.

Движението по Дунав мост при Русе се възстановява в двете посоки от 18 декември
Снимка: АПИ
На 18 декември ще бъде възстановено движението в двете посоки в ремонтирания участък по Дунав мост при Русе, съобщиха от АПИ. Строителните работи в затворения в момента 320-метров участък, в платното в посока Румъния, завършват и в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.

Основният ремонт в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 г. Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста, в платното за България.

През последната седмица на обекта е монтиран парапетът, осветителните стълбове и отводнителният колектор. Продължило е обновяването на гребеновите фуги и полагането на защитно покритие по тротоарен блок. Произведени са 8 стоманобетонни панела, с които общият им брой от началото на ремонта достигат 717.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия, обобщават от АПИ. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

От АПИ съветват шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

