БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Завърши монтажът на армировка, кофраж и болтови дюбели в участъка в ремонт на "Дунав мост" при Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Запази
завърши монтажът армировка кофраж болтови дюбели участъка ремонт дунав мост русе
Слушай новината

Завърши монтажът на корнизните елементи, армировката, кофражът и болтовите дюбели в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на "Дунав мост" при Русе. Работи се по полагането на бетон и производството на нови стоманобетонни пътни панели. От стартирането на строителните работи са изработени 673 панела.

В следващите дни ще продължи полагането на бетон и демонтажът на отводнителния колектор, както и пробиване на отвори за монтаж на мостови отводнители. Ще се полага и хидроизолация при тротоарния блок.

На 4 ноември е планирано да се спре движението по "Дунав мост" на леките автомобили от 9.00 ч. до 21.00 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9.00 ч. на 4 ноември до 9.00 ч. на 5 ноември. Етапът на извършваните строителни дейности в участъка в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

Ремонтните дейности на "Дунав мост" се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Снимки: АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

#Дунав мост край Русе #ремонтът на Дунав мост

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
3
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
4
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
5
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
6
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Водещи новини

Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Как ще се ротира председателят на НС? Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ