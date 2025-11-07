БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Здравният министър разпореди извънредно проучване на качеството на въздуха във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Силви Кирилов
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов е разпоредил извънредни действия и проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново. Това става ясно от публикация на Министеството на здравеопазването във Фейсбук.

От Здравното министерство съобщават, че е създадена междуведомствена работна група с експерти от здравното и екологичното министерство и свързаните с тях регионални структури, както и с участието на Инспекцията по труда, като първото заседание ще е на 10 ноември.

Поставената задача е да се извърши цялостна оценка на здравния риск, да се организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението и да се предложат конкретни мерки с ясни отговорности и срокове за решаване на кризата във Велико Търново, за която местните хора винят завода за преработка на дървесина на "Кроношпан".

"Основен приоритет за Министерството на здравеопазването остава защитата на общественото здраве и обективната експертна оценка на случая, при спазване на законовите правомощия на всяка институция и с повишена информираност към гражданите", се посочва в публикацията.

#извънредна проверка #Силви Кирилов #качество на въздуха #Велико Търново

Последвайте ни

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Регионални

Планински спасители издирват млада жена в района на кв. "Бояна" и Витоша
Планински спасители издирват млада жена в района на кв. "Бояна" и Витоша
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до Антарктида Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до Антарктида
Чете се за: 01:25 мин.
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове
Чете се за: 03:50 мин.
Жена беше наръгана в центъра на Благоевград Жена беше наръгана в центъра на Благоевград
Чете се за: 00:50 мин.
Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ) Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ