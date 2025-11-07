Здравният министър разпореди извънредно проучване на качеството на въздуха във Велико Търново

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов е разпоредил извънредни действия и проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново. Това става ясно от публикация на Министеството на здравеопазването във Фейсбук.

От Здравното министерство съобщават, че е създадена междуведомствена работна група с експерти от здравното и екологичното министерство и свързаните с тях регионални структури, както и с участието на Инспекцията по труда, като първото заседание ще е на 10 ноември.

Поставената задача е да се извърши цялостна оценка на здравния риск, да се организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението и да се предложат конкретни мерки с ясни отговорности и срокове за решаване на кризата във Велико Търново, за която местните хора винят завода за преработка на дървесина на "Кроношпан".

"Основен приоритет за Министерството на здравеопазването остава защитата на общественото здраве и обективната експертна оценка на случая, при спазване на законовите правомощия на всяка институция и с повишена информираност към гражданите", се посочва в публикацията.