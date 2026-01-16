БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Три жени загинаха при пожар в София
Зеленски: Благодарих на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

По света
Зеленски: Благодарих на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна
Снимка: БТА
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е благодарил на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за отношението и подкрепата към Украйна, съобщи Укринформ.

По време на посещението на Георгиева в Киев двамата обсъдиха програмата за подкрепа на МВФ за периода 2026-2029 година.

"По време на срещата ми с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева аз ѝ благодарих за отношението към Украйна и за програмите, които спомагат за укрепването на икономиката ни и за повишаване на устойчивостта ни. Това е особено важно в момент, когато руските удари и тежките зимни условия създават сериозни предизвикателства", написа украинският държавен глава в публикация в "Телеграм".

Зеленски е информирал Георгиева за руските атаки срещу енергийния сектор, критичната инфраструктура и жилищните сгради в Украйна. Двете страни са обсъдили и подготовката на нова програма, която ще осигури разширено финансиране за периода 2026-2029 година, уточни президентът.

"Оценяваме готовността на МВФ да продължи да подкрепя Украйна и да съдейства за реализирането на новата финансова програма", той.

Ройтерс посочва, че Кристалина Георгиева е посетила вчера изненадващо Киев, където е заявила, че в следващите седмици очаква да предложи на борда на МВФ за одобрение нова кредитна програма на стойност 8,1 милиарда. В интервю за агенцията тя посочи, че програмата ще помогне за отключване на допълнително финансиране от други международни институции за страната, опустошена от войната.

По време на визитата си, която е била пазена в тайна до пристигането ѝ с ВИП влак преди разсъмване, Георгиева отдаде почит на загиналите украински военнослужещи и видя енергийна инфраструктура, пострадала от руски удари, седмици преди четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия на 24 февруари 2022 година, акцентира Ройтерс.

Тя отбеляза, че ситуацията в Украйна се е влошила значително от подписването на предварителното кредитно споразумение през ноември миналата година, но основните изисквания по програмата ще останат същите.

#войната в Украйна #Володомир Зеленски #Кристалина Георгиева

