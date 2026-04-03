"Железничарското“ дерби открива подновяването на Първа лига

Локомотив Пловдив посреща Локомотив София в първия мач от 28-ия кръг на Първа лига, с който се подновява шампионатът след паузата за националните отбори. Срещата на стадион "Лаута“ започва в 19:45 часа и ще бъде ръководена от съдията Никола Попов.

Домакините влизат в двубоя от шестото място с 41 точки и ще търсят нов успех, който да затвърди позицията им в първата шестица. "Смърфовете“ все още имат и минимални шансове за топ 4, макар по-реалистичната цел да остава петото място, даващо право на участие в бараж за Европа.

Пловдивчани се намират в добра форма с две поредни победи в последните кръгове, но имат кадрови въпросителни около Севи Идриз и Парвиз Умарбаев.

Гостите от София са десети с 34 точки и също имат амбиции за място в първата осмица. Те изостават само на точка от осмата позиция, но за да се включат в битката за баражите, ще трябва да наваксат сериозен пасив.

Локомотив София показва колебливи резултати напоследък, като редува победи, равенства и загуби. В последния кръг столичани отстъпиха на ЦСКА 1948, а по време на паузата загубиха контрола срещу Ботев Пловдив.

Исторически погледнато, столичният тим има предимство в съперничеството, но в Пловдив домакините са по-убедителни. В последните пет срещи между двата отбора четири са завършили наравно, включително и двубоят по-рано през сезона, приключил 2:2.

Очакванията са за оспорван сблъсък, който ще даде тон на финалната част от редовния сезон в efbet Лига.