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Жена е глобена с 1000 евро в Солун, след като остави кучето си само в колата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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жена глобена 1000 евро солун остави кучето колата
Снимка: илюстративна
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Жена е била задържана от полицията в Гърция и впоследствие глобена с 1000 евро, защото оставила кучето си само в автомобила си, съобщава АНА-МПА.

Случаят е станал вчера вечерта в Солун. Сигнал, че животното е само в колата, е подал преминаващ гражданин. Кучето е било в паркирания автомобил в продължение на около час.

Гръцката полиция съобщи, че по случая е била задържана 40-годишната собственичка на кучето. Срещу нея е заведена преписка за нарушение на законодателството за защита на животните. Освен това ѝ е била наложена административна глоба в размер на 1000 евро.

#куче в кола #глоба #СОЛУН

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