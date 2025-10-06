БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Женският тим на Берое представи състава си за Еврокъп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Старозагорци представиха и новия си капитан.

берое стара загора постигна рутинна победа шампион 2006 мач женското баскетболно първенство
Слушай новината

Женският баскетболен тим на Берое (Стара Загора) представи своя състав за предстоящите двубои от турнира Еврокъп. Клубът започва своето участие в турнира на 9 октомври с гостуване на полския Шленза (Вроцлав). Това ще бъде и първи мач на отбора за новия сезон, след като единствената планирана контрола от предсезонната подготовка отпадна.

Треньорският щаб в лицето на Тодор Тенев, Албена Хубенова и Владимир Георгиев ще разчитат на 14 баскетболистки за предстоящия сезон – Гергана Маданкова, Ива Димова, Александра Петрова, Михаела Христова, Евгения Василева, Иванина Славова, Станислава Караиванова, Златка Маданкова, Деана Стояновска, Кайла Купър, Валерия Алексиева, Елизабет Елиът, Девора Тенева и Ивайла бакалова.

Берое представи и новия си капитан в лицето на 27-годишната Евгения Василева, за която от клуба уточняват, че ще бъде най-възрастната състезателка в отбора.

След двубоя в Полша за тима предстоят три домакинства в Еврокъп – на 16, 23 и 30 октомври, когато в Стара Загора последователно гостуват швейцарския Елфик Фрайбург, миналогодишния шампион в турнира ЕСБВА Лил от Франция и отново полския Шленза.

Българският шампионат по баскетбол за жени започва в началото на ноември.

В началото на подготовката си част от баскетболистките на Берое се обединиха около мнението, че са млад отбор, който се стреми да създаде добър колектив и се представи достойно в България и Европа.

#ЖБК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
3
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Български баскетбол

Пини Гершон събра на лагер 14-годишни юношески национали от София и София област
Пини Гершон събра на лагер 14-годишни юношески национали от София и София област
Балкан надви Академик Бултекс 99 в първия си мач от НБЛ Балкан надви Академик Бултекс 99 в първия си мач от НБЛ
Чете се за: 01:12 мин.
Спартак преодоля Левски за успешен старт в НБЛ Спартак преодоля Левски за успешен старт в НБЛ
Чете се за: 02:27 мин.
Рилски спортист започна защитата на титлата си с успех над Миньор Перник Рилски спортист започна защитата на титлата си с успех над Миньор Перник
Чете се за: 02:30 мин.
Берое се потруди срещу Ботев 2012 на старта в НБЛ Берое се потруди срещу Ботев 2012 на старта в НБЛ
Чете се за: 03:40 мин.
Баскетболният Левски започва кампанията си в НБЛ само с едно ново попълнение Баскетболният Левски започва кампанията си в НБЛ само с едно ново попълнение
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ