Златен медал и подобрен олимпийски рекорд за Юта Леердам в бързото пързаляне с кънки

Юта Леердам сбъдна голямата си олимпийска мечта, след като триумфира в бързото пързаляне с кънки на 1000 метра, а надпреварата в Милано се превърна в истински спектакъл с два поредни олимпийски рекорда в рамките на три серии. Нидерландката поведе страната си към двоен подиум, след като Фемке Кок се окичи със среброто, а японката Михо Такаги допълни медалистките с бронз.

Състезанието влезе в решителната си фаза във втората сесия, когато темпото рязко се повиши. Фемке Кок, трикратна световна шампионка на 500 метра, оглави временно класирането с 1:12.59 минути в серията си с корейката Ли Ън. С това тя подобри с 0.20 секунди досегашния олимпийски рекорд, поставен от Михо Такаги по пътя ѝ към златото в Пекин през 2022 година.

Рекордът обаче се задържа само една серия. Малко по-късно на леда излязоха двете големи фаворитки – Такаги и Леердам, завършили първа и втора на предишните Игри. 27-годишната нидерландка, двукратна световна шампионка, наложи убийствено темпо още от старта и финишира с 1:12.31 минути, с което отново коригира олимпийския рекорд и заслужено си осигури златния медал в Милано.

Триумфът на Леердам дойде пред погледа на крал Вилем-Александър и кралица Максима, които присъстваха на трибуните през първите дни на турнира по бързо пързаляне с кънки. Сред зрителите бе и нейният годеник – инфлуенсърът и професионален боксьор Джейк Пол.

Михо Такаги, двукратна олимпийска и шесткратна световна шампионка, този път остана с бронза, след като завърши с време 1:13.95 минути и донесе нов медал за Япония.