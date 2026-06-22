Златина Петрова спечели изборите в поморийското село Бата

Независимият кандидат Златина Петрова спечели балотажа на извънредните избори за кмет на поморийското село Бата. Според окончателните резултати Петрова е получила подкрепата на 279 избиратели, докато за кандидата на „БСП – Обединена левица“ Валентин Петров са гласували 240 души.

От Общинската избирателна комисия в Поморие посочиха, че от общо 956 избиратели по списък правото си на глас са упражнили 554 души, което представлява 57,95% избирателна активност. По данни на ОИК това е с 32 гласа повече спрямо първия тур.

До избори в Бата се стигна след решение на Общинската избирателна комисия в Поморие да прекрати пълномощията на кмета Георги Георгиев. Той управляваше селото в продължение на пет последователни мандата, но беше освободен от поста след влизането в сила на присъда за купуване на гласове.