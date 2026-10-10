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Звезден финал в Пекин, Мира Андреева и Цинвън Чжън ще спорят за титлата на турнира WTA 1000

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Спорт
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Рускинята записа 50-ата си победа за сезона и си гарантира изкачване до третото място в световната ранглиста, а олимпийската шампионка ще се бори за трофея пред родна публика

Звезден финал в Пекин, Мира Андреева и Цинвън Чжън ще спорят за титлата на турнира WTA 1000
Снимка: БГНЕС
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Мира Андреева и Цинвън Чжън ще се изправят една срещу друга във финала на престижния тенис турнир от сериите WTA 1000 в Пекин. Двете тенисистки преодоляха убедително полуфиналните си съпернички и си осигуриха място в решителния двубой на надпреварата с награден фонд 9,4 милиона долара.

19-годишната Андреева продължи впечатляващото си представяне през сезона, след като се наложи над чехкинята Никола Бартункова с категоричното 6:2, 6:2.

Рускинята контролираше срещата и не остави сериозни шансове на своята съперничка, за да запише юбилейната си 50-а победа от началото на годината.

С този успех Андреева се изравни с американката Джесика Пегула по брой спечелени мачове през сезона, като двете оглавяват тази статистика според данните на WTA.

Постижението ще донесе и сериозен прогрес на Андреева в световната ранглиста. Рускинята, която в момента заема петото място, ще се изкачи с две позиции и ще достигне до номер 3 при следващото обновяване на класацията.

Победата над Бартункова беше втора за Андреева в преките им двубои. Двете се бяха срещали единствено в третия кръг на Откритото първенство на САЩ, когато отново рускинята излезе победителка.

Във финала шампионката от "Ролан Гарос“ ще има сериозно предизвикателство в лицето на представителката на домакините Цинвън Чжън.

Олимпийската шампионка от Париж 2024 достигна до спора за титлата след успех със 7:5, 6:2 над поставената под номер 13 Елизе Мертенс от Белгия. Двубоят продължи час и 33 минути.

Първият сет предложи по-оспорвана битка, като двете тенисистки поддържаха равенството до заключителните геймове. Чжън успя да направи решаващ пробив при 6:5 и да затвори частта със 7:5.

Във втория сет китайката наложи още по-сериозно превъзходство и с 6:2 сложи край на срещата, осигурявайки си участие във финала пред собствена публика.

Така решителният двубой в Пекин ще противопостави две от водещите тенисистки на младото поколение – Андреева, която преследва поредния голям трофей в кариерата си, и Чжън, която ще се опита да зарадва китайските фенове с титла на родна земя.

#Цивиън Чжън #WTA 1000 в Пекин #Мира Андреева

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