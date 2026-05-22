Звездите на Олимпиакос уверено гледат към спора за трофея в Евролигата

Баскетболистите на Олимпиакос очакват с нетърпение финала в Евролигата, където ще срещнат Реал Мадрид.

Възпитаниците на Йоргос Барцокас се наложиха над Фенербахче със 79:61 и след срещата изразиха радостта си.

"Чувствам се страхотно. Няма какво да кажа на феновете. Вероятно са по-готови за финала от нас. Бяха страхотни през целия мач. В неделя ще дадат още повече от себе си", заяви Еван Фурние.

Според Томас Уолкъп отборът е готов за финала срещу испанския гранд.

"Изстрадахме победата. Резултатът може би не го показва, но се трудихме през цялата вечер. Физически бяхме на изключително ниво и бяхме максимално фокусирани на всяка позиция. Мачът не бе лесен. Представихме се страхотно, особено в защита. Готови сме за неделя. Едва тогава можем да кажем, че сме си свършили работата. Само Олимпиакос може да победи Олимпиакос", допълни той.

Тайлър Дорси отличи подкрепа от феновете.

"Трябва да се възстановим и да поемем дълбоко въздух. Феновете ни накараха да се чувстваме като домакини", добави американецът.

Алек Питърс намери време да се пошегува след успеха в полуфинала