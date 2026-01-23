БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„125 години електрически трамвай в България“ - БНБ пуска колекционерска сребърна монета

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро

bdquo125 години електрически трамвай българияldquo бнб пуска колекционерска сребърна монета
Слушай новината

От понеделник - 26 януари Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лева).

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

До края на работния ден на 26 януари 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ за продажба в офиси и клонове и на няколко търговски банки, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

#сребърна монета #колекционерска монета #София #трамвай #БНБ

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
3
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Общество

Учени и преподаватели получиха възпоменателни медали „140 години от Сръбско-българската война“
Учени и преподаватели получиха възпоменателни медали „140 години от Сръбско-българската война“
Принц Хасан от Йордания пред БНТ: Как да се отдръпнем от ръба на пропастта? Принц Хасан от Йордания пред БНТ: Как да се отдръпнем от ръба на пропастта?
Чете се за: 01:55 мин.
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари
Чете се за: 02:02 мин.
Гледайте по БНТ 1 националната селекция за българска песен за "Евровизия" Гледайте по БНТ 1 националната селекция за българска песен за "Евровизия"
Чете се за: 02:47 мин.
Сделката с Меркосур очертава разломи в европейската аграрна политика и нужда от компенсации за фермерите, смятат от бранша Сделката с Меркосур очертава разломи в европейската аграрна политика и нужда от компенсации за фермерите, смятат от бранша
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ