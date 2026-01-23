„125 години електрически трамвай в България“ - БНБ пуска колекционерска сребърна монета

От понеделник - 26 януари Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лева).

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

До края на работния ден на 26 януари 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ за продажба в офиси и клонове и на няколко търговски банки, както и на „Монетен двор“ ЕАД.