„Максиране“ на всичко: Опасната мания за съвършенство в социалните мрежи

Напоследък навярно това е най-популярният суфикс в интернет: „максинг“.

Правихте ли „флормаксинг“ днес? Звучи ви странно? Добре – а какво ще кажете за изкачването на стълби? На практика е същото, просто не звучи толкова... как да го наречем? Безкомпромисно? Радикално? По-скоро като интензивен начин на живот, а не просто като сиво ежедневие.

Терминът вече се използва и с ирония

Едно е сигурно: суфиксът „максинг“ в момента е изключително популярен в социалните мрежи. На практика се „максира“ абсолютно всичко: сънят, приемът на фибри, парите – дори държави като Китай. Дори древната културна практика на четенето беше „максифицирана“. „Ако четете това, значи правите „статиен максинг“, написа германският вестник Süddeutsche Zeitung преди няколко седмици. А бързо търсене в Google потвърждава, че това далеч не е единственият случай на подобна иронична употреба.

Забавен пример е „нонамаксингът“ – опитът да живееш като типична италианска баба (или по-скоро според стереотипа за такава): напълно без стрес и с много по-бавен, спокоен темп. В този момент вече стигаме до пълната противоположност на това, което първоначално се подразбира под „максинг“ (изписано с две „х“): форма на екстремна самооптимизация.

Поглед към сцената на „луксмаксерите“

За всеки, който иска да добие представа за средите, създали термина, се препоръчва документалният филм на Y-Kollektiv. Репортерът Филип Сиварт проследява млади мъже, посветили се на „луксмаксинга“ (looksmaxxing) – първообраза на този тренд.

В същността си той представлява стремеж към максимално подобряване на външния вид по всички възможни начини. Методите варират от сравнително безобидни лицеви упражнения пред огледалото (които не работят) до т.нар. „бонсмашинг“ (bonesmashing). Последното включва нанасяне на удари по лицето с чук с цел създаване на микропукнатини в костите. Идеята е, че при зарастването тъканта ще стане по-широка, а челюстта – по-мъжествена. Лекарите, естествено, категорично съветват да не се прави подобно нещо.

Защо думата е толкова популярна?

Предвид този опасен произход, изглежда още по-странно, че „максингът“ е станал толкова масов – дори сред хора, които никога не биха посегнали към чук. На какво се дължи това? Лингвистката проф. Тереза Хайд от Университета в Хайделберг обяснява феномена с езиковата „продуктивност“ на термина. От една страна, образуването на нови думи с него е изключително лесно – просто добавяш „-максинг“ и думата е готова.

По-важното обаче е, че пояснението лесно променя контекста си. „Когато днес четем или използваме „-максинг“ , това не означава непременно, че говорим за мъжка физическа оптимизация“, посочва Хайд. С други думи самооптимизацията е изключително динамичен феномен, а възможностите за употреба на наставката са толкова много, колкото са и начините човек да подобрява себе си.

Връзката с инсел субкултурата

Въпреки това Хайд не смята манията по „максирането“ за напълно безобидна. Лингвистката подчертава, че дори при иронична употреба терминът поддържа популярността на израз, възникнал в проблематична среда. Сцената на „луксмаксинга“ е пряко свързана с т.нар. „инсели“ – крайнодясна онлайн субкултура от мъже, които се чувстват отхвърлени от жените и в която мизогинистичният мироглед е норма.

Трябва ли тогава да избягваме тази дума? Тереза Хайд е спокойна. Макар терминът да има своето място в младежкия жаргон в момента, като езиковед тя е наясно, че подобни модни тенденции в езика са краткотрайни: „Често виждаме как популярността на дадена дума първоначално се покачва много рязко, но след броени години отново заглъхва.“

Статия, написана от Tobias Stosiek (BR), първоначално публикувана на 27 октомври 2026 г.