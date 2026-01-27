„Нихилистичният пингвин“ превзе социалните мрежи

Пингвин, който върви сам към далечни ледени планини, се превърна в хит в TikTok, Instagram и „Екс“. Клипът изглежда като символ на отказ от всичко – спокоен, бавен и напълно самотен марш.

Видеото обаче не е ново. То е част от документалния филм „Срещи на края на света“ от 2007 г. В една от сцените пингвин от вида Адели внезапно се отделя от групата си и тръгва към планини на около 70 километра разстояние – път, от който почти няма връщане.

Потребители започнаха да споделят клипа с надписи като „Когато ти е писнало от всичко“, „Аз, когато се отказвам“ и „Той знае истината“. Така се появи и прякорът „Нихилистичният пингвин“.

В свят, пълен с стрес, прегаряне и постоянен шум, много хора се припознаха в тази сцена. Дори кратката реплика „Но защо?“, изречена във филма, се превърна в култов момент.

Експерти обясняват, че поведението на пингвина може да се дължи на дезориентация, заболяване или просто грешка. Понякога и животните вземат лоши решения.

Вълната около „Нихилистичния пингвин“ стигна и до Белия дом - оттам публикуваха изображение, на което Доналд Тръмп и пингвинът вървят заедно към знамето на Гренландия.