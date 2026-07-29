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„Търкиш петролиум Оувърсийз къмпани“ ще се включи в проучванията за нефт и природен газ в „Блок 1-26 Хан Тервел“

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Икономика
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„Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В“ ще може да прехвърли 33% от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел", след като днес Министерският съвет разреши промяната. Това съобщиха от пресслужбата на правителството. Новият титуляр, който се включва в проучванията, е „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд“. След частичното прехвърляне „Шел“ вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд“ 33%, а ОМВ - 25%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през декември 2025 г. с „Шел Експлорейшън енд продакшън“. През април 2026 г. титулярят прехвърли 25% от своите права и задължения по разрешението на „ОМВ Петром Е&П България СРЛ“.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.

#проучване на нефт #новини в Метрото

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