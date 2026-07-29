Започва проучване за изграждане на тръбопровод за горива между Гърция, Турция, България и Румъния с финансиране по програма на НАТО

Министерският съвет одобри изпълнението на предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България. Финансирането, в размер на 10 млн. евро, ще бъде осигурено от Министерството на отбраната по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.

Целите на проекта са разширяване на веригата за доставка на горива на НАТО към Източния фланг и свързване на българската мрежа с инфраструктурата на НАТО в Гърция, Турция и Румъния. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

МС определя „Булгартрансгаз“ ЕАД за възлагащ орган, който да предприеме всички действия за провеждането на предпроектното проучване. Газопреносният оператор е единственото държавно дружество, изпълнявало аналогични проекти и притежава значителен опит в разработването и управлението на инфраструктурни, инвестиционни и технически проекти от този мащаб.

На дружеството се възлага да избере изпълнител; да сключи договор с него и да организира и координира последващите дейности.