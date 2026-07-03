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„Възраждане“ сигнализира за незаконна продукция с участието на столично училище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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„Възраждане“ сигнализира за незаконна продукция с участието на столично училище
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„Възраждане“ съобщиха, че има нарушение на Закона за предучилищното и училищното образование в частта, която забранява пропагандирането на нетрадиционна сексуална ориентация. В кулоарите на парламента народният представител Ангел Янчев каза, че през ноември 2025 г., когато министър на културата е Мариан Бачев, Национален фонд "Култура" по програма "Дебюти" одобрява филма "Да бъдем себе си". По думите му продукцията е финансирана с 25 000 лева.

В проекта е посочено, че аудиторията, която се търси, е сред ЛГБТИ+ общността, която се чувствала засегната и също, така че се предвижда да бъде разпространен сред гимназистите в българските училища, каза Янчев. Той допълни, че във филма има "нетрадиционна сексуална връзка между ученици – момчета".

Партньорска организация е 30-о Средно училище "Братя Миладинови" в столицата, каза Янчев. Снимките, които са направени за първата част от тази трилогия, са именно там. Това е абсолютно незаконно, допълни Янчев.

Има текст в Закона за предучилищното и училищното образование, който категорично забранява такава нетрадиционна сексуална ориентация да бъде пропагандирана в български образователни институции, каза депутатът. Когато се наруши разпоредба в закона, се търси дисциплинарна отговорност от директора на училището, допълни народният представител.

Може би и Столичната община по някакъв начин е замесена, тъй като проведох разговори и изглежда, че Столичната община са препоръчали приемането на тази късометражна незаконна продукция, каза Ангел Янчев.

В Закона за предучилищното и училищното образование, публикуван на сайта на Министерството на образованието пише, че в системата на предучилищното и училищното образование се забраняват действия, свързани с извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната.

#30-о училище "Братя Миладинови" #сканал # "Възраждане" #ЛГБТИ общността

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