Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

"100% Eвровизия" – от 9 януари в "100% будни" по БНТ 1

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
През месец май във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-о издание и българската публика вече загрява за националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни в австрийската столица. В ход с подготовката и емоциите, всичко най-интересно около "Евровизия 2026" зрителите на БНТ 1 ще научават в предаването "100% будни".

Заедно с редактора Кристина Цветкова ще си припомним интересни факти от историята на "Евровизия", както и за българските участия през годините, любопитни случки зад кулисите на грандиозната сцена, интервюта и много новини около най-голямата певческа надпревара.

Гледайте "100% Eвровизия" – от 9 януари, в сряда и петък в "100% будни"

15-те български артисти, приели поканата на БНТ да участват в националната селекция, са: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL, Veniamin.

Всички те са специални гости в "Денят започва с Георги Любенов".

На 24 януари, събота, в телевизионна музикална шоу-програма петнадесетте артисти ще изпълнят на живо по БНТ 1 песен по избор от своя авторски репертоар. Комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури, ще определи кои седем от тях ще продължат във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота. Тогава на живо по БНТ 1 ще бъде избран българският глас за "Евровизия 2026".

На 25 януари, неделя, от 19.00 ч. по БНТ 1 седемте артисти ще бъдат в студиото на Драгомир Драганов за специално издание на предаването "С БНТ завинаги".

Празнуваме Бабинден
Празнуваме Бабинден
Монсеньор Румен Станев е новият католически епископ на Пловдив и София Монсеньор Румен Станев е новият католически епископ на Пловдив и София
Чете се за: 01:25 мин.
Кукери шестваха в Долна Митрополия на Ивановден (СНИМКИ) Кукери шестваха в Долна Митрополия на Ивановден (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
Уличните музиканти и еврото: Получават ли вече монети и банкноти в новата валута? Уличните музиканти и еврото: Получават ли вече монети и банкноти в новата валута?
Чете се за: 02:15 мин.
Аптеки се оплакват от проблем с отпускането на лекарства по Здравна каса Аптеки се оплакват от проблем с отпускането на лекарства по Здравна каса
Чете се за: 03:02 мин.

Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и закъснения на градския транспорт София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и закъснения на градския транспорт
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места все още са без ток и вода След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места все още са без ток и вода
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
