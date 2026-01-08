"100% Eвровизия" – от 9 януари в "100% будни" по БНТ 1

През месец май във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-о издание и българската публика вече загрява за националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни в австрийската столица. В ход с подготовката и емоциите, всичко най-интересно около "Евровизия 2026" зрителите на БНТ 1 ще научават в предаването "100% будни".

Заедно с редактора Кристина Цветкова ще си припомним интересни факти от историята на "Евровизия", както и за българските участия през годините, любопитни случки зад кулисите на грандиозната сцена, интервюта и много новини около най-голямата певческа надпревара.

Гледайте "100% Eвровизия" – от 9 януари, в сряда и петък в "100% будни"

15-те български артисти, приели поканата на БНТ да участват в националната селекция, са: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL, Veniamin.

Всички те са специални гости в "Денят започва с Георги Любенов".

На 24 януари, събота, в телевизионна музикална шоу-програма петнадесетте артисти ще изпълнят на живо по БНТ 1 песен по избор от своя авторски репертоар. Комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури, ще определи кои седем от тях ще продължат във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота. Тогава на живо по БНТ 1 ще бъде избран българският глас за "Евровизия 2026".

На 25 януари, неделя, от 19.00 ч. по БНТ 1 седемте артисти ще бъдат в студиото на Драгомир Драганов за специално издание на предаването "С БНТ завинаги".