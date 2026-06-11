100 нови автономни камери влизат в битката с незаконните сметища в София. Според зам.-кмета по екология Николай Неделков с внедряването им справянето с незаконните сметища преминава на качествено ново ниво. С пълно мнозинство от 51 гласа Столичният общински съвет подкрепи доклада.

С камерите ще се осигури денонощно наблюдение на терените, върху които има обзувани незаконни сметища.

"Благодаря на колегите за отговорното гласуване. С този доклад даваме път на качествената превенция, която винаги е по-добра от всяко "следварително" действие", заяви Неделков след гласуването.

Според доклада за периода април 2025 – май 2026 г. в София са локализирани 303 незаконни сметища. За тяхното почистване през последните две години Столична община е изразходвала над 1 200 000 лв., като средствата често са отивали за почистването на едни и същи терени, които се замърсяват повторно.

Само през 2024 г. разходите за район „Нови Искър“ са 157 040 лв., за „Кремиковци“ – 100 632 лв., а за „Банкя“ – 99 912 лв.

Инвестицията в новата система предвижда разходи до 250 000 евро без ДДС. От общината подчертаха, че с купуването на камерите не се натоварва общия бюджет на София.

Одобрените 100 нови системи са автономни соларни 4G камери, които предлагат решения на досегашните проблеми с контрола. Те не изискват захранване от мрежата или фиксиран интернет, което позволява поставянето им в периферни, труднодостъпни и слабо контролирани терени. Видеоинформацията ще се обработва чрез система с изкуствен интелект, която автоматично разпознава нарушенията и идентифицира моторни превозни средства.

Камерите работят и в тъмната част на денонощието и могат да бъдат премествани динамично според нуждите - когато един терен бъде освободен, отиват на следващата проблемна точка.

Данните за нарушенията ще се изпращат директно към Столичния инспекторат чрез за своевременно налагане на санкции. Ефективността на модела вече е доказана – със само 7 пилотни камери за 4 месеца през тази година бяха установени 169 нарушения, съставени бяха 40 акта, 8 фиша и бяха изпратени 100 покани за съставяне на актове.