Контрабандни лекарствени продукти за повишаване на либидото и 1134 парфюма с лога на известни марки задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“. Общата пазарна стойност на стоките е 117 650 евро, съобщават от Агенция „Митници“.

Нарушението е установено при проверка на микробус с турска регистрация, пристигнал на пункта около полунощ на 17 ноември. Шофьорът, турски гражданин, заявил, че превозва парфюми и тоалетни води от Турция за България.

При щателна проверка служителите открили, че флаконите са с обозначения на известни търговски марки. Заради съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост парфюмите са задържани.

В товарното помещение били открити и 28 кашона с общо 11 200 кутии със сашета, както и един кашон с 2200 блистера лекарствени продукти за повишаване на либидото. Те не били декларирани от шофьора.

Всички стоки са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.