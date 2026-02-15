15 години котаракът Лари в британската власт

През последните дни социалните мрежи се забавляват с фотомонтажи на котаракът Лари – официалния ловец на мишки в Даунинг стрийт 10. На някои от тях Лари е припаднал от „шок“, че може да се наложи да живее с още един нов премиер, а на други стои гордо като „последния стълб на стабилност“ в британската политика.

Поводът не е случаен – днес, 15 февруари, се навършват 15 години, откакто Лари се нанася в резиденцията на британските премиери. Смята се, че е роден през 2007 г., което означава, че догодина ще навърши около 20 котешки години – възраст, рядко достигана от котките.

През това време Лари е „преживял“ шестима премиери – от Дейвид Камерън до сегашния министър-председател Киър Стармър. Той е бил свидетел на Брекзит, пандемията, краткия мандат на Лиз Тръс и поредица политически кризи – и винаги е оставал на поста си.

Днес отново се говори за възможна смяна на премиера заради политически скандали, което подхранва шегите, че Лари може да „посрещне“ и седми министър-председател. Самият Стармър обаче заяви, че няма намерение да подава оставка.

Историята на Лари започва в приют за бездомни животни в Батърсий. През 2011 г., заради проблем с мишки в резиденцията, той е осиновен и официално назначен за главен мишеловец. Оттогава не е напускал „работното си място“.

Лари е известен не само с ловните си умения, но и с характер – имал е сблъсъци с кучета, други котки и дори е „игнорирал“ световни лидери. В социалната мрежа X има профил @Number10cat, където от негово име често се появяват шеговити коментари за политиката. Премиерите се сменят, кризите идват и си отиват, но котаракът Лари остава – най-постоянният обитател на британската власт.