Bad Bunny на върха на класациите след Super Bowl

Чете се за: 01:20 мин.
Bad Bunny на върха на класациите след Super Bowl
Снимка: БТА
Латино звездата Bad Bunny се изкачи на първо място в германските музикални класации само дни след впечатляващото си участие в шоуто на полувремето на Супербоул.

15-минутното му изпълнение е било гледано средно от над 128 милиона зрители по телевизията и стрийминг платформите. След шоуто интересът към музиката му рязко скочи – слушанията са се увеличили с над 300 процента само за няколко дни.

Bad Bunny оглави едновременно класациите за сингли и албуми в Германия, а парчетата му станаха хит и в стрийминг платформите. Това затвърди позицията му като един от най-влиятелните музиканти в света в момента.

Изпълнението му на Супербоул, което беше изцяло на испански език, получи много положителни реакции от публиката. Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп го разкритикува остро в социалните мрежи.

На 31 години Bad Bunny вече има няколко награди „Грами“ и продължава да чупи рекорди, показвайки, че музиката на испански може да бъде световен хит.

