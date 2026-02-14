Остър завой в екологичната политика на САЩ

Администрацията на Съединените щати направи сериозна промяна в екологичната си политика. Част от правилата, които досега ограничаваха замърсяването и парниковите газове, бяха отменени или отслабени.

Според новите решения държавата ще има по-малка роля в контрола върху емисиите от автомобили, заводи и енергийни компании. Това означава по-малко ограничения за бизнеса, но и повече притеснения за климата и качеството на въздуха.

Критиците предупреждават, че тези промени могат да доведат до повече замърсяване и да повлияят на здравето на хората, особено в големите градове. Поддръжниците на курса твърдят, че така икономиката ще се развива по-бързо.

Решенията вече предизвикаха реакции и в други щати, които заявиха, че ще продължат със собствени политики за опазване на околната среда, независимо от федералните промени.