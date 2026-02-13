Новите гласове в киното в центъра на откриването на Берлинале

Международният филмов фестивал Берлинале беше открит с послание за подкрепа към младите и различните гласове в киното. То беше отправено от актрисата Мишел Йео, която получи почетната награда „Златна мечка“ за цялостно творчество.

В речта си тя припомни, че именно Берлин ѝ е дал шанс в началото на кариерата и е показал, че има място за артисти, които тепърва търсят своя път. Според нея киното трябва да дава сцена и на гласове „от периферията“, които не се страхуват да бъдат различни.

Фестивалът беше открит с филма „Няма добри мъже“ – романтична комедия, развиваща се в Кабул малко преди талибаните да поемат властта. Лентата е дело на млада афганистанска режисьорка и подчертава идеята, че дори трудните теми могат да бъдат разказвани по човешки и емоционален начин.

На червения килим се появиха много известни актьори, а част от гостите използваха събитието, за да изразят и политически позиции. Председателят на журито Вим Вендерс сподели, че фестивалът му напомня защо обича киното и Берлин.

До края на фестивала ще бъдат показани близо 200 филма, като 22 от тях се състезават за голямата награда „Златна мечка“. Сред конкурсните заглавия има и филм с българско участие – „Нина Роза“, който ще бъде представен в средата на февруари.