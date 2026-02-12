Три от най-големите социални мрежи – Instagram, Facebook и YouTube, са обвинени в умишлено пристрастяване на деца към техните платформи. Делото се води в Калифорния и се очаква да промени напълно дизайна на социалните мрежи.

Според обвинението, технологичните компании умело използват методите на хазарта и тютюнопушенето, за да пристрастяват към използването им. Ако бъде доказано, че социалните мрежи са отговорни за пристрастяващите си алгоритми, тогава компаниите могат да бъдат принудени да променят платформите си.

Следващата седмица ще бъде изслушан изпълнителният директор на Meta, Марк Зукърбърг, както и директорите на Instagram и YouTube. Има и иск от 40 прокурори, които твърдят, че Meta вреди на психичното здраве на младите потребители.

Някои държави започнаха да ограничават младите потребители. Австралия е първата държава, която забрани използването на социални медии от деца под 16 г. Испания, Гърция, Дания и Франция също подготвят подобни забрани.