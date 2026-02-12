БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Instagram, Facebook и YouTube са обвинени в умишлено пристрастяване на деца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Три от най-големите социални мрежи – Instagram, Facebook и YouTube, са обвинени в умишлено пристрастяване на деца към техните платформи. Делото се води в Калифорния и се очаква да промени напълно дизайна на социалните мрежи.

Според обвинението, технологичните компании умело използват методите на хазарта и тютюнопушенето, за да пристрастяват към използването им. Ако бъде доказано, че социалните мрежи са отговорни за пристрастяващите си алгоритми, тогава компаниите могат да бъдат принудени да променят платформите си.

Следващата седмица ще бъде изслушан изпълнителният директор на Meta, Марк Зукърбърг, както и директорите на Instagram и YouTube. Има и иск от 40 прокурори, които твърдят, че Meta вреди на психичното здраве на младите потребители.

Някои държави започнаха да ограничават младите потребители. Австралия е първата държава, която забрани използването на социални медии от деца под 16 г. Испания, Гърция, Дания и Франция също подготвят подобни забрани.

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
3
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
4
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: По света

Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг
Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг
Състоя се традиционният обяд на номинираните за „Оскар“ Състоя се традиционният обяд на номинираните за „Оскар“
Чете се за: 00:35 мин.
Кралицата на Нидерландия започна обучение за резервист в Кралската армия Кралицата на Нидерландия започна обучение за резервист в Кралската армия
Чете се за: 00:35 мин.
Успешен демонстрационен полет на електрически самолет с вертикално излитане Успешен демонстрационен полет на електрически самолет с вертикално излитане
Чете се за: 00:30 мин.
Унищожителни наводнения в Португалия Унищожителни наводнения в Португалия
Чете се за: 00:37 мин.
Еврокомисията с план за действие срещу кибертормоза Еврокомисията с план за действие срещу кибертормоза
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма
Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ