Еврокомисията с план за действие срещу кибертормоза

Европейската комисия представи нов план за действие срещу кибертормоза. Целта е интернет да стане по-безопасно място за деца и тийнейджъри.

Една от най-важните идеи е създаването на лесно за използване приложение, чрез което ще можеш да подадеш сигнал ако си жертва на кибертормоз. Приложението ще позволява запазване на доказателства, например обидни съобщения, снимки или коментари, и изпращането им до национална гореща линия за помощ.

Всяка страна членка ще може да адаптира приложението към своите правила и институции. Комисията ще промени и правилата за онлайн платформите, за да намали вредното съдържание.