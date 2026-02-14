БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг кадри

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запази

Синдикати и работодатели търсят решения – внос на кадри или активиране на вътрешния резерв

пазарът труда млн българи остават извън икономиката бизнесът отчита недостиг кадри
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Безработицата продължава да намалява и към края на годината достига до 3,2%, отчитат от националната статистика. В същото време обаче броят на хората, които остават извън пазара на труда е почти равен на броя на работещите и продължава да се увеличава.

Над 2 милиона и 400 хиляди души у нас остават извън пазара на труда. Над 40% от тях са учащи и затова не работят, остават обаче близо 60%, за които обясненията са различни – от пълна демотивация до работа на черно.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Определено не става въпрос само за сив сектор, това са хора от така наречените малцинствени групи в страната, хора със специални потребности, на които интегрирането на пазара на труда е значително по-трудно. От една страна, заради различните техни потребности, но и от друга, че нашия пазар на труда не е пригоден за техните нужди."

Според бизнеса, именно хората извън пазара на труда са една от възможностите за набавяне на допълнителни кадри.

Жасмина Саръиванова, директор "Социален диалог" в БСК: "Винаги може да се търси потенциала на хората, които остават извън пазара на труда – това е едно желание на бизнеса от много години."

Близо 96 хиляди души у нас са безработни като над 42 хиляди от тях от години не са имали работа. Нивото на безработица е едно от най-ниските, но само на пръв поглед има работа за повечето хора.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "На национално ниво е ниско, но ако разгледаме по региони нещата варират. Например, в северозападния регион нормата на безработица е близо 8%, а в югозападния е близо 3,1%."

В селата безработицата е близо 3 процентни пункта над тази в градовете. Най-много са безработните със средно образование следвани от тези с основно и без образование.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Проблемът определено е структурен и трябва дългосрочна политика и тя трябва да е инвестиране в човешкия капитал под всякакви форми – работна заплата, образование, придобиване на квалификации."

Заети у нас към края на годината са над 2 милиона и 900 хиляди души. Над 73 на сто от тях работят в частния сектор.

Според изчисленията на работодателите у нас обаче, недостигът на кадри е над 300 хиляди души и затова все по-често бизнесът стига до внос на кадри.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Определено има сблъсък на интереси, тъй като ние вкарваме нискоквалифицирани работници, на които им се плаща значително по-ниско и по този начин се подбиват заплатите на българите."

Според синдикалните организации резерв, който може да се търси у нас и който би бил по-добър вариант от вноса на нископлатени работници, е завръщането на българите от чужбина.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Друг фактор, който обезкуражава хората от това да останат и да се развиват в България, е усещането за много висока корупция, за нечестно израстване кариерно."

Националната статистика показва и още една продължаваща тенденция – все повече хора продължават да работя и след пенсия.

Жасмина Саръиванова, директор "Социален диалог" в БСК: "Българската стопанска камара разработваше и проекти и изобщо има своите интереси в насърчаване на активното стареене и това хората да се чувстват по-трудоспособни и за доста по-дълъг период от своя живот."

Препоръка за увеличаване на пенсионната възраст у нас като решение с недостига на пари за пенсии, препоръчаха и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

#липса на кадри #бск #НСИ #КНСБ #пазар на труда #безработица #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
3
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
5
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
6
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Бизнес

Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач
Чете се за: 03:42 мин.
Великобритания отсрочи санкциите на компаниите на "Лукойл" у нас до 13 август Великобритания отсрочи санкциите на компаниите на "Лукойл" у нас до 13 август
Чете се за: 00:50 мин.
Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ) Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.
С 500 евро на квадратен метър са поскъпнали цените на имотите в София С 500 евро на квадратен метър са поскъпнали цените на имотите в София
6864
Чете се за: 02:35 мин.
Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг кадри
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
В Деня на виното и любовта: Винарни от Долината на Струма отварят...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ