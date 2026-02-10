БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Инвестицията е на стойност от 16,6 млн. евро

откриха обновения многоетажен паркинг столичното летище снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

На летище "Васил Левски" – София официално беше открит реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Обновяването на паркинга беше реализирано за една година в партньорство с "ГБС - Инфраструктурно строителство", съобщиха от пресцентъра на столичния аеропорт.

Инвестицията от 16,6 млн. евро е една от най-големите направени в отделен проект от трансформацията на летището до момента. 93 милиона евро е вложила СОФ Кънект в столичното летище от началото на концесията.

"Днес е важен момент от трансформацията на летище "Васил Левски" – София. Горди сме официално да открием реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Този ремонт не беше просто подобрение. Той представляваше цялостна структурна и функционална трансформация на съоръжението. През последната година паркингът беше практически преустроен отвътре навън, за да отговаря на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт. По време на ремонта бяха използвани най-модерните строителни технологии, някои от които за първи път в България", каза Хесус Кабайеро - главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Обновеното съоръжение разполага с четири подземни и едно изцяло ново надземно ниво. В резултат на проекта общият капацитет на паркоместата на многоетажния паркинг вече е 930, като 30 от тях са за автомобили на хора с ограничена подвижност. По време на реконструкцията са използвани едни от най-модерните строително-инженерни дейности по усилване на вертикалните конструктивни елементи с допълнителни стоманобетонови стени и земетръсни шайби, както и подсилване на плочите с иновативни карбонови нишки и стоманени греди. Сигурността на обекта е гарантирана и от изцяло нова система за видеонаблюдение.

снимки: БТА

От началото на концесията операторът е вложил 93 милиона евро в модернизацията на столичното летище.

#нов паркинг #летище "Васил Левски" – София #Хесус Кабайеро #паркинг #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
3
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Бизнес

С 500 евро на квадратен метър са поскъпнали цените на имотите в София
С 500 евро на квадратен метър са поскъпнали цените на имотите в София
Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България
Чете се за: 03:40 мин.
На първо четене: Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите На първо четене: Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите
Чете се за: 00:55 мин.
Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса
Чете се за: 04:47 мин.
Екипи на КЗП и на НАП провериха автомивка на самообслужване в Пловдив по сигнал Екипи на КЗП и на НАП провериха автомивка на самообслужване в Пловдив по сигнал
Чете се за: 01:35 мин.
От 1 февруари: КЗП започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик От 1 февруари: КЗП започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ