Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ)

На летище "Васил Левски" – София официално беше открит реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Обновяването на паркинга беше реализирано за една година в партньорство с "ГБС - Инфраструктурно строителство", съобщиха от пресцентъра на столичния аеропорт.

Инвестицията от 16,6 млн. евро е една от най-големите направени в отделен проект от трансформацията на летището до момента. 93 милиона евро е вложила СОФ Кънект в столичното летище от началото на концесията.

"Днес е важен момент от трансформацията на летище "Васил Левски" – София. Горди сме официално да открием реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Този ремонт не беше просто подобрение. Той представляваше цялостна структурна и функционална трансформация на съоръжението. През последната година паркингът беше практически преустроен отвътре навън, за да отговаря на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт. По време на ремонта бяха използвани най-модерните строителни технологии, някои от които за първи път в България", каза Хесус Кабайеро - главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Обновеното съоръжение разполага с четири подземни и едно изцяло ново надземно ниво. В резултат на проекта общият капацитет на паркоместата на многоетажния паркинг вече е 930, като 30 от тях са за автомобили на хора с ограничена подвижност. По време на реконструкцията са използвани едни от най-модерните строително-инженерни дейности по усилване на вертикалните конструктивни елементи с допълнителни стоманобетонови стени и земетръсни шайби, както и подсилване на плочите с иновативни карбонови нишки и стоманени греди. Сигурността на обекта е гарантирана и от изцяло нова система за видеонаблюдение.

снимки: БТА

От началото на концесията операторът е вложил 93 милиона евро в модернизацията на столичното летище.