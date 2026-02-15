БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград...
Чете се за: 00:55 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Копенхаген показва как изглежда модата на бъдещето

Чете се за: 01:17 мин.
Копенхаген показва как изглежда модата на бъдещето
Въпреки че Седмицата на модата в Копенхаген е най-младата сред големите модни седмици, тя вече се провежда 20 години и постепенно променя правилата в индустрията. За разлика от модните форуми в Париж и Милано, тук фокусът не е само върху визията, а и върху устойчивостта.

В Копенхаген дизайнерите трябва да покриват строги екологични изисквания, за да покажат колекциите си. Модата вече не е просто въпрос на стил, а на отговорност към природата и обществото.

Една от най-важните новости е цифровият паспорт на продукта – дигитален етикет с QR код, който показва кой е произвел дрехата, къде и как. Така купувачите получават повече информация и могат да правят по-информиран избор.

Идеята е в близко бъдеще всяка дреха да има своя дигитална история, а модните марки да предлагат не само продукт, но и преживяване. Седмицата на модата в Копенхаген вече работи активно в тази посока и се превръща в платформа, където мода, технологии и устойчиво мислене вървят заедно.

15 години котаракът Лари в британската власт
15 години котаракът Лари в британската власт
Bad Bunny на върха на класациите след Super Bowl Bad Bunny на върха на класациите след Super Bowl
Чете се за: 01:20 мин.
Остър завой в екологичната политика на САЩ Остър завой в екологичната политика на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
Изключително рядка рисунка на Микеланджело на търг Изключително рядка рисунка на Микеланджело на търг
Чете се за: 00:30 мин.
Бели носорози в зоопарка на Ноксвил излязоха на разходка по време на зимна буря Бели носорози в зоопарка на Ноксвил излязоха на разходка по време на зимна буря
Чете се за: 00:30 мин.
Предизвикателство от НАСА: Готови ли сте да нахраните астронавтите на Марс? Предизвикателство от НАСА: Готови ли сте да нахраните астронавтите на Марс?
Чете се за: 00:57 мин.

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:27 мин.
САЩ и Канада
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
