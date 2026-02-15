Копенхаген показва как изглежда модата на бъдещето

Въпреки че Седмицата на модата в Копенхаген е най-младата сред големите модни седмици, тя вече се провежда 20 години и постепенно променя правилата в индустрията. За разлика от модните форуми в Париж и Милано, тук фокусът не е само върху визията, а и върху устойчивостта.

В Копенхаген дизайнерите трябва да покриват строги екологични изисквания, за да покажат колекциите си. Модата вече не е просто въпрос на стил, а на отговорност към природата и обществото.

Една от най-важните новости е цифровият паспорт на продукта – дигитален етикет с QR код, който показва кой е произвел дрехата, къде и как. Така купувачите получават повече информация и могат да правят по-информиран избор.

Идеята е в близко бъдеще всяка дреха да има своя дигитална история, а модните марки да предлагат не само продукт, но и преживяване. Седмицата на модата в Копенхаген вече работи активно в тази посока и се превръща в платформа, където мода, технологии и устойчиво мислене вървят заедно.